Руководство Болгарии призвало граждан отдать свою зарплату украинцам

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил о начале публичной кампании по сбору средств на закупку вооружения для Украины, в связи с чем призвал граждан страны жертвовать свои зарплаты, – сообщают СМИ.

Сообщается, что в одной из соцсетей Петков написал: «Я начинаю общественную кампанию по сбору средств для украинского правительства. Я призываю каждого гражданина Болгарии пожертвовать свою зарплату, как это сделал я».

Болгарский премьер-министр также заявил, что собранные средства будут использованы для закупки боеприпасов.

«Мы можем сделать свободный выбор и финансово помочь Украине в покупке боеприпасов. Именно поэтому я открываю публичную кампанию для получения финансового ресурса, который будет предоставлен украинскому правительству», – заявил Кирил Петков.

София, Иван Бабурин

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