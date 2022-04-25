Корабли НАТО прибыли в финский порт для учений

Три военных корабля НАТО прибыли в финский порт Турку на юго-западе страны для проведения учений с военно-морскими силами Финляндии. Это связано с желанием Хельсинки рассмотреть возможность присоединения к возглавляемому США альянсу на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией из-за Украины, – сообщает Reuters.

В заявлении финских сил обороны говорится, прибывшие в Турку корабли – это латвийский минный заградитель «LVNS Virsaitis», эстонский «ENS Sakala» и голландский «HNLMS Schiedam». Сообщается, что они будут тренироваться с двумя минными охотниками из прибрежного флота Финляндии.

Двухдневные учения, которые должны начаться 28 апреля, подготовят финские корабли к участию в силах реагирования НАТО в 2022 году и сосредоточатся на «противоминной деятельности и работе в многонациональных рамках», – сообщает агентство со ссылкой на заявление военного ведомства Финляндии.

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»