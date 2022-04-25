Американский ветеран назвал позором отмену руководством США памятной церемонии встречи на Эльбе

Ветеран Второй мировой войны, гражданин США Франк Кон заявил, что отмена проведения в Вашингтоне церемонии в память о встрече союзнических войск на Эльбе в связи с событиями на Украине является позором для США, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что американский ветеран сказал: «Все, что я могу сказать, это то, что вся ситуация вызывает сожаление, и позор, что мы не отмечаем одно из важнейших событий моего поколения и последующих поколений, а именно – тот факт, что мы были друзьями и союзниками во Второй мировой войне».

Отметим, что в память о встрече на Эльбе в мае 1945 года Советских и американских войск в Вашингтоне на Арлингтонском кладбище ежегодно проводилась торжественная церемония. Однако в этом году администрация США решила ее отменить в связи с событиями на Украине.

Напомним, встреча войск США и СССР в районе города Торгау на Эльбе произошла 25 апреля 1945 года. Эта встреча стала символом усилия антигитлеровской коалиции в победе над нацистской Германии.

Вашингтон, Иван Бабурин

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