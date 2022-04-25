Лондон отменяет пошлины на украинские консервированные помидоры и вводит запрет на экспорт технологий в Россию

Департамент международной торговли Великобритания отменила пошлины на все товары с Украины в рамках британо-украинского соглашения о свободной торговле, – сообщает агентство Прайм.

В заявлении департамента говорится: «Все пошлины на товары, импортированные с Украины, теперь будут снижены до нуля, и все квоты будут отменены в рамках соглашения о свободной торговле, что обеспечит экономическую поддержку Украине в трудную минуту».

Сообщается, что Украина теперь сможет беспошлинно поставлять в Великобританию консервированные помидоры, мед, ячмень, мясо птицы и другую продукцию. Сделано это чтобы «обеспечить экономическую поддержку Украине в трудную минуту», сообщает британский департамент международной торговли.

Следует отметить, что снизить пошлины на украинские товары обещал британский премьер-министр Борис Джонсон во время своего визита в Киев.

В то же время британский Департамент по международной торговле выпустил заявление о введении нового запрета на экспорт в Россию технологий и товаров, которые «могут использоваться против Украины».

В заявлении говорится: «Великобритания объявила запрет на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для притеснения героического народа Украины. Среди этих товаров может быть оборудование для перехвата и мониторинга».

Отмечается, что эта мера поможет закрыть все существующие лазейки, чтобы не позволить России покупать эти товары и технологии у Великобритании.

Лондон, Иван Бабурин

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