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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 26 апреля 2022, 01:59 мск

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Словакия просит у ЕС компенсацию за военные поставки Украине

Фото: ec.europa.eu

Пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова заявила, что республика ведет с ЕС интенсивные переговоры о компенсации за военные материалы, подаренные Украине, – сообщает РИА Новости со ссылкой на сетевое издание Teraz.

В интервью изданию Ковал-Какашчикова сказала: «Словакия до настоящего дня предоставила Украине военные материалы на общую сумму около 62 миллионов евро, а также противовоздушную систему С-300 стоимостью около 68 миллионов евро. Оценка просьбы о компенсации в рамках Евросоюза проходит в нескольких фазах. Итоговый результат зависит от общего числа подобных требований от стран-членов ЕС и их сумм».

Братислава, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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