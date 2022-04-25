Словакия просит у ЕС компенсацию за военные поставки Украине

Пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова заявила, что республика ведет с ЕС интенсивные переговоры о компенсации за военные материалы, подаренные Украине, – сообщает РИА Новости со ссылкой на сетевое издание Teraz.

В интервью изданию Ковал-Какашчикова сказала: «Словакия до настоящего дня предоставила Украине военные материалы на общую сумму около 62 миллионов евро, а также противовоздушную систему С-300 стоимостью около 68 миллионов евро. Оценка просьбы о компенсации в рамках Евросоюза проходит в нескольких фазах. Итоговый результат зависит от общего числа подобных требований от стран-членов ЕС и их сумм».

Братислава, Иван Бабурин

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