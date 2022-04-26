В минобороны РФ отреагировали на заявление британского замминистра обороны о правомочности нанесения ударов Киевом по территории России

В Минобороны России обратили внимание на заявление замглавы оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи, что «не обязательно будет проблемой», если предоставленное Великобританией Киеву оружие будет использоваться для нанесения ударов по объектам на российской территории.

В официальном заявлении российского оборонного ведомства также говорится: «Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу».

«Российские Вооруженные Силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», – предупредили в минобороны России.

Также, в министерстве обороны России обратили внимание, что «находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, «не обязательно будут проблемой» при принятии Россией решений на ответные действия».

Москва, Иван Бабурин

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