Польша отказывается платить взносы в бюджет ЕС в связи с оказанием военной помощи Украине

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро на пресс-конференции во вторник, 26 апреля, заявил, что предлагает приостановить перечисление взносов республики в бюджет Европейского союза из-за больших затрат на помощь Украине. «Польша оказывает наибольшую финансовую помощь Украине, не считая США», – заявил польский генпрокурор, – сообщает РИА Новости.

Сообщается также, что пресс-конференции Зебро заявил: «Во имя ценностей, которые объединяют страны Европейского сообщества, мы имеем право выступить с предложением, чтобы декларации солидарности были не только на словах, но нашли свое выражение в реальной, ощутимой финансовой помощи, потому что она сейчас нужна. Не для нас, как для Польши, а для беженцев».

Генпрокурор Польши уточнил, что предложил правительству обратиться к Европейской комиссии «чтобы на время этой чрезвычайной ситуации, притока около трех миллионов беженцев в Польшу Европейская комиссия рассмотрела приостановление выплаты если не всего, то по крайней мере существенной части взноса, который Польша платит в бюджет ЕС».

Следует отметить, что согласно информации пограничной стражи Польши с 24 февраля в страну прибыли почти три миллиона беженцев из Украины. Кроме того, Польша направляет Украине гуманитарную и военную помощь: танки, минометы, дроны, боеприпасы и др.

Варшава, Иван Бабурин

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