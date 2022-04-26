Поставки российского газа в Польшу остановлены

Россия приостановила поставки газа в Польшу в рамках «Ямальского контракта», – сообщает ТАСС со ссылкой на портал Onet.

В свою очередь, портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG сообщает: «В министерстве по вопросам климата Польши создан кризисный штаб. Официально о приостановке поставок не сообщается, уведомление об этом должно поступить в течение дня».

«Россияне не информировали польскую сторону о причинах остановки поставок», – сообщил портал Onet.

Отметим, что ранее во вторник, 26 апреля, руководство Польши наложило санкции на «Газпром». Правительство решило действовать самостоятельно и наложило ограничения независимо от санкций Евросоюза.

При этом специалисты отмечали, что такой шаг не повлияет на возможность транзита российского газа через территорию Польши, поскольку Варшава не может накладывать ограничения на транзит без согласования с другими странами ЕС. Санкции касаются деятельности совместного предприятия «Газпрома» и польской PGNiG компании EuroPol Gaz, отвевающего за польский участок газопровода «Ямал-Европа».

Напомним, что «Ямальский контракт» был заключен между Россией и Польшей в 1996 году и предусматривает поставку газа по заранее определенной цене, которая периодически может пересматриваться. Действие контракта истекает в 2022 году.

Варшава, Иван Бабурин

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