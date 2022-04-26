В израильском министерстве алии и абсорбции опровергли информацию посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука о том, что в этом году в стране решили воздержаться от общественных мероприятий и шествий по случаю 9 мая, – сообщают СМИ Израиля.

Издание NEWSru.co.il сообщает, что в министерстве алии и интеграции сказали, что мероприятия, посвященные 9 мая, состоятся, но будет изменен их формат.

«В этом году будет уделено больше внимания ветеранам и людям, пережившим Вторую мировую войну, и будет меньше «официоза». В настоящий момент формат проведения мероприятия обсуждается с ветеранскими организациями», – заявили в министерстве алии и интеграции.

Ранее во вторник, 26 апреля, посол Украины в Израиле на старинце посольства одной из соцсетей написал: «Министр алии и интеграции Тамено-Шете сообщила, что, несмотря на традицию предыдущих лет, в нынешнем году было решено воздержаться от общественных мероприятий и шествий на 9 мая, в связи с российской агрессией против Украины».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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