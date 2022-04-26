Министр обороны США заявил возможном присоединении Украины к НАТО в будущем

Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Германии во вторник, 26 апреля, заявил, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей», и не исключил, что Украина в будущем может снова попытаться присоединиться к альянсу, – сообщает РИА Новости.

В частности, Остин заявил: «Я думаю, что НАТО будет всегда придерживаться принципов «открытых дверей». Я действительно считаю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет пытаться вновь подать заявку на членство в НАТО».

Также в ходе пресс-конференции американский министр обороны призвал президента России Владимира Путина к деэскалации и возвращению к переговорам для завершения конфликта и заявил, что «США намерены добиваться снижения военного потенциала России».

Кроме того, шеф Пентагона сказал, что США не хотят расширения украинского конфликта на Молдавию, продолжают изучать сообщения об инцидентах в Приднестровье.

Отвечая на вопрос о возможности ядерной войны, Ллойд Остин сказал: «Заявления об угрозе ядерной войны очень опасны и контрпродуктивны, ее никто не хочет».

Вашингтон, Иван Бабурин

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