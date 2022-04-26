Госсекретарь Блинкен: Мы будем усиливать санкционное давление на Россию, но не в отношении ее энергетического сектора

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранных делам Сената Конгресса США во вторник, 26 апреля, заявил, что рассчитывает на то, что Вашингтон и его союзники смогут не только длительное время оставлять в силе санкции против России, но и ужесточать их, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Вашингтону удастся долгое время поддерживать единство среди союзников в вопросе санкций против России, Блинкен сказал: «Я думаю, что да. У нас к настоящему моменту удивительная солидарность. Задача сейчас состоит в том, чтобы мы могли не только сохранять санкции, но и наращивать их, и я считаю, что мы будем это делать»

Следует отметить, что госсекретарь США также заявил, что Соединенные Штаты не хотят принимать такие меры против российского энергосектора , которые способны привести к дальнейшему росту цен на топливо в стране.

«Мы хотим убедиться в том, что мы не предпринимаем действий в краткосрочной перспективе, которые могут привести к росту цен на энергоносители», – заявил Блинкен.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства сказал, что «в ближайшие недели стоит ожидать дальнейшего прогресса с точки зрения постепенного отказа европейских стран от российской нефти».

«С газом дела обстоят сложнее. Это особенно острый вопрос для некоторых стран, включая, что примечательно, Германию», – посетовал госсекретсарь США Энтони Блинкен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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