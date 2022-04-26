Путин Гуттеришу: По документам ООН, Библии, Корану все равны

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 апреля, встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в Кремле. В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Россия как одна из стран – основоположников организации всегда поддерживала и будет поддерживать ООН. Подробно обсуждена обстановка на Украине, – сообщили в Кремле

В ходе встречи Путин на встрече с генсеком ООН назвал странной сентенцию некоторых коллег, что кто-то в мире является исключительным.

«По документам ООН, Библии, Корану все равны», – сказал Владимр Путин генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Путин на встрече с Гутеррешем заявил, что Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей с Украиной на дипломатическом треке, что на прошедших в Стамбуле переговорах изначально удалось добиться серьезного прорыва по Украине. Президент России также отметил, что позже позиция Киева изменилась – они отошли от прежних намерений, вынесли за скобки вопросы гарантий безопасности, Крыма и Севастополя.

Также российский лидер сказал генсеку ООН о том, что Россия знает, кто и что делал в Буче.

Путин на встрече с Антониу Гутерришем также сказал следующее: «Знаю о Вашей озабоченности в связи с операцией России, но вся проблема на Украине возникла после переворота там в 2014 году.

В свою очередь генсек ООН отметил, что понимает наличие у России претензий по поводу европейской безопасности и в отношении ситуации на Украине.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»