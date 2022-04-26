Путин: Украинские военные, удерживающие гражданских действуют сродни ИГИЛ*

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 апреля, встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в Кремле.

Сообщается, что негсек ООН Гутерреш заявил Путину, что нужно решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали» и отметил готовность за 2-3 дня провести оценку ситуации с Россией и Украиной.

«ООН готова стать гарантом при эвакуации людей из Мариуполя» – заявил Гутерриш.

Со своей стороны Владимир Путин скзал: «Мы слышим, что на «Азовстали» есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе это террористы и действуют они как ИГИЛ*»

Путин также отметил, что российская сторона находится в контакте с теми, кто сидит на «Азовстали».

Что касается ситуации в Мариуполе российский лидер сказал генсеку ООН Гутерришу: «Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены. В плен в Мариуполе сдались почти 1300 человек, а на самом деле, там еще больше. Из Мариуполя вышло при нашем содействии 140 тысяч человек, они могут ехать куда угодно, мы их не держим, оказываем помощь и поддержку».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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