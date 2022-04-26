Минобороны РФ: Неонацисты готовят провокацию со взрывом в месте массового скопления людей в Николаеве

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 26 апреля, заявил, что украинские неонацисты подготовили провокацию в Николаеве, для чего установили взрывные устройства, которые планируют привести в действие при массовом скоплении мирных жителей.

Генерал-полковник Мизинцев, в частности, сказал: «В городе Николаеве боевики территориальной обороны подготовили очередную изощренную провокацию с многочисленными жертвами. С этой целью в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» по улице Знаменская неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих».

Представитель минобороны РФ предупредил Запад, что «этот и другие фейки со стороны Киева, которые якобы демонстрируют «бесчинства русских» в ближайшее время планируется широко распространить в западных СМИ».

Москва, Иван Бабурин

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