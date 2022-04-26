Гутерреш предложил Путин создать контактную группу ООН-Россия-Украина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник, 26 апреля, в ходе встречи в Кремле предложил президенту России Владимиру Путину создать контактную группу ООН-Россия-Украина по гуманитарным коридорам.

В частности генсек ООН сказал Путину: «По правде говоря, мы сталкиваемся с рядом ситуаций, в которых Россия объявляет о создании коридора, Украина заявляет о создании другого коридора, и ситуация такая, что это не выполняется на практике, поэтому мы предлагаем создать гуманитарную контактную группу, в которой ООН, Россия, Украина смогут сообща обсуждать ситуацию с тем, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны».

Антониу Гутерреш также заявил, что ООН понимает, какая сложная ситуация сложилась в Мариуполе, в связи с чем готова совместно Красным Крестом полностью мобилизовать логистические возможности.

Как сообщалось ранее, генсек ООН на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выступил с инициативой создания совместную с Москвой и Киевом контактную группу по гуманитарным вопросам, в частности по организации безопасных коридоров на Украине для мирных жителей.

Москва, Иван Бабурин

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