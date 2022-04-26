В США заявили, что не против возможного нейтрального статуса Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса во вторник, 26 апреля, заявил, что Соединенные Штаты не станут возражать, если Украина будет готова закрепить за собой нейтральный статус и отказаться от попыток присоединиться к НАТО, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы сенатора Рэнда Пола, глава госдепа сказал: «Мы, сенатор, не будем большими украинцами, чем сами украинцы. Эти решения предстоит принимать им. Наша цель – гарантировать, что у них есть возможность укрепить позиции за столом переговоров, который, в конечном счете, появится».

При всем вышесказанном, Блинкен обвинил российскую сторону в том, что та якобы не демонстрирует серьезного настроя на переговорах с Киевом.

«До сегодняшнего дня мы не видели признаков того, что президент Путин серьезно настроен на значимые переговоры», – заявил госсекретарь США.

Следует отметить, что Блинкен не согласился с утверждением сенатора Пола в адрес нынешней и нескольких предыдущих администраций за их попытки втянуть Украину в НАТО.

«Вопрос не в том, чтобы мутить воду ради присоединения Украины. Вопрос в том, чтобы отстаивать базовый принцип, которого мы твердо придерживаемся и который заключается в том, что должна быть и будет политика «открытых дверей», когда дело касается членства в НАТО», – заявил Энтони Блинкен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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