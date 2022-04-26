В Молдавии потребовали от Приднестровья ликвидировать блок-посты

Миссия Бюро по реинтеграции Молдавии во вторник, 26 апреля, заявила, что Приднестровье должно демонтировать несанкционированные посты, которые возвели на въездах в городах республики, – сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в Молдавии считают, что Приднестровье необоснованно ввело «красный» уровень террористической опасности, ограничив на 15 дней права граждан в беспрепятственном перемещении.

В пресс-релизе Бюро по реинтеграции Молдавии говорится: «Управление политики реинтеграции подтверждает свой принципиальный подход о недопустимости создания препятствий безопасному передвижению людей и транспортных средств, возвращению и устойчивому поддержанию механизма свободного передвижения, аналогичного действующему на правом берегу, эвакуации и удаления за периметр Зоны безопасности несанкционированных постов/заграждений, бесперебойного выполнения ранее принятых на себя Тирасполем обязательств в ходе переговоров и соблюдение основных прав и свобод граждан, включая свободное передвижение по территории страны».

Следует напомнить, что 26 апреля в Приднестровье приняли решение ввести «красный» уровень террористической опасности, в связи с терактами, которые накануне произошли на территории республики.

Отметим, что ранее Молдавия ввела полномасштабную блокаду Приднестровья, заблокировав ввоз в республику товаров, медикаментов, агрохимии и сырья для предприятий.

Кроме того, Молдавия заблокировала механизм получения нейтральных номеров для приднестровского автотранспорта, что лишило граждан республики возможности выезжать за пределы Приднестровья и Молдавии.

Кишинев, Иван Бабурин

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