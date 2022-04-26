Постпред РФ при ООН заявил о давлении на постоянных членов Совбеза

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин во вторник, 26 апреля, заявил о давлении на постоянных членов Совбеза в связи с принятой Генеральной ассамблеей резолюцией о праве вето.

Выступая на заседании Генассамблеи ООН, Кузьмин заявил: «Решение, принятое сегодня при всей его красивой упаковке, вне сомнений, является попыткой создать некий инструмент давления на постоянных членов Совета безопасности».

Российский дипломат также заявил о необходимости разделения власти между Советом Безопасности и Генассамблеей, что «позволяет ООН эффективно функционировать».

Следует отметить, что ранее во вторник Генассамблея ООН без голосования одобрила резолюцию, представленную Лихтенштейном и рядом других стран, предписывающую председателю Генеральной Ассамблеи созывать официальное заседание Ассамблеи в течение 10 рабочих дней после введения вето одним или несколькими постоянными членами Совета Безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой вето было введено.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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