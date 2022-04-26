Белый дом призвал смягчить риторику на счет ядерной войны

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник, 26 апреля, заявила, что в ядерной войне не будет победителей и призвала смягчить накал риторики относительно этого вопроса, – сообщают СМИ.

Сообщается, что пресс-секретарь администрации Белого дома сказала: «Некоторые из наших сотрудников, занимающихся вопросами национальной безопасности, ясно заявляли, что в ядерной войне нельзя победить. Наша цель, очевидно, по-прежнему состоит в том, чтобы призывать к снижению накала риторики относительно этого».

Напомним, что ранее сегодня шеф Пентагона Ллойд Остин назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой, поскольку в этой войне «все стороны проиграют».

В понедельник, 25 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью на Первом канале заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, однако «опасность такого конфликта нельзя недооценивать».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»