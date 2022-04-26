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Среда, 27 апреля 2022, 02:21 мск

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США пообещали 10 миллионов долларов за головы шести офицеров ГРУ

Госдепартамента США во вторник, 26 апреля заявил, что Соединенные Штаты объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках Главного разведуправления России (ГРУ), подозреваемых в причастности к кибератаке в 2017 году с применением вируса «NotPetya», – сообщает ТАСС.

В заявлении ведомства говорится: «RFJ (Rewards for Justice – вознаграждение за помощь правосудию) ищет информацию о шести офицерах Главного разведывательного управления, касающуюся их роли в преступном сговоре, связанном с вредоносной деятельности в киберсфере».

В Госдепартаменте США также сообщили, что объявленные в розыск лица якобы были участниками сговора, связанного с использованием вредоносного программного обеспечения и ведения подрывной деятельности «в целях получения РФ стратегической выгоды», за что в 2020 году им было предъявлено обвинение.

Следует отметить, что программа госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение за помощь в идентификации или установлении местонахождения людей, участвовавших в кибератаках по распоряжению или под контролем иностранного правительства против критически важной инфраструктуры США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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