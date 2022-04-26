Производитель «Стингеров» заявил о дефиците комплектующих

Главный исполнительный директор Raytheon – компании производителя ПЗРК «Стингер» Грег Хейс во вторник, 26 апреля, в телефонном отчете перед акционерами заявил о нехватке комплектующих, что может привести к задержкам по производству новых ПЗРК, – сообщает издание The Hill.

Издание пишет, что Хейс сказал, что поскольку Raytheon необходимо «перепроектировать некоторые электронные компоненты ракеты и головки наведения» из-за того, что некоторые комплектующие больше не доступны в продаже, компания не сможет наращивать производство «Стингеров» по крайней мере до 2023 года.

«Мы работаем последние несколько недель. Мы активно пытаемся найти некоторые материалы, но, к сожалению, министерство обороны не закупало «Стингеры» в течение примерно 18 лет, и теперь некоторые комплектующие больше не доступны на коммерческой основе», – ответил глава Raytheon на вопрос о наращивании производства ПЗРК для поставок на Украину.

Следует обратить внимание, что в список поставляемых США вооружений на Украину входят примерно 1400 ПЗРК «Стингер». Всего же объем военно-технической помощи Киеву со стороны США уже превысил $3,7 млрд. с начала спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.

Вашингтон, Иван Бабурин

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