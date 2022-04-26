Глава британского МИДа во время пасхального банкета призовет вооружать Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду, 27 апреля, на пасхальном банкете в Мэншн-Хаус – резиденции лорд-мэра лондонского Сити выступит с призывом к западным странам начать поставки танков и самолетов на Украину, а также отказаться от импорта российских нефти и газа, – сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные во вторник, 26 апреля, вечером выдержки из речи главы британского МИДа.

В пасхальной речи Трасс, которую приводит британскицй МИД, говорится: «Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины. Тяжелое вооружение, танки, самолеты – мы должны лучше поискать в своих запасах, нарастить производство».

Кроме того, министр иностранных дел Соединенного королевства будет говорить о том, что Запад должен усилить санкционное давление на Россию, в том числе отказаться от импорта нефти и газа из РФ «раз и навсегда». О том, что западные страны не должны «финансировать проведение» Россией специальной военной операции на Украине. Также Лиз Трасс скажет, что в результате западных санкций «Россия сталкивается с первым долговым дефолтом за столетие».

«Поскольку мировая архитектура, созданная с целью гарантировать мир и процветание, не оправдала надежды Украины, Лондон намерен придерживаться нового подхода в международных отношениях, который будет основываться на трех сферах – военной силе, экономической безопасности и более продвинутых глобальных альянсах», – заявит 27 апреля глава Британского МИДа на пасхальном банкете в Мэншн-Хаус – резиденции лорд-мэра лондонского Сити.

Лондон, Иван Бабурин

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