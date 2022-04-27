Путин сказал, что скоро минобороны представит иностранных наемников общественности

Президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в среду, 27 апреля, заявил, что число иностранных наемников на Украине растет с каждым днем, министерство обороны РФ вскоре представит общественности часть задержанных, – сообщает ТАСС.

В частности, президент сказал парламентариям: «Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую законодательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников, а их там все больше и больше появляется. В очередной раз опять несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности».

Кроме того, лидер государства заявил, что «злодеяниям», которые совершают наемники, обязательно будет дана объективная юридическая оценка.

«Нужно уже сейчас поднимать все эти вопросы и на международном, и в том числе на парламентском уровне», – сказал Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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