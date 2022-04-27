У администрации Байдена кончаются деньги для Украины

Деньги для продолжения военной помощи Украине заканчиваются у администрации президента США Джо Байдена, при этом позиция Конгресса угрожает затормозить быстрое принятие законопроекта о дополнительной помощи, – сообщает издание Defense News.

«У Байдена осталось всего около 250 миллионов долларов из 3,5 миллиарда, которые Конгресс разрешил президенту использовать для передачи военной техники Украине из запасов Пентагона», – пишет издание со ссылкой на чиновника из Белого дома.

Defense News также отмечает, что принятие решения по предоставлению дополнительной помощи Украине потребует времени, поскольку между различными группами Конгресса существуют разногласия, в частности, по вопросам COVID-19.

При этом издание пишет: «В случае вступления в силу закона о ленд-лизе у президента США не будет законодательных ограничений по предоставлению Украине военной техники из запасов минобороны Соединенных Штатов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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