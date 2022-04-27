Минобороны РФ: ВКС России поразили 38 украинских военных объектов

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в среду, 27 апреля, заявил, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России были поражены 38 военных объектов Украины.

«Среди пораженных 38 военных объектов ВСУ – семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса: один С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники», – сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по словам представителя минобороны были уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей.

Также Игорь Конашенков сообщил, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них уничтожены: два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники».

«Подразделениями артиллерии в течение дня выполнены 309 огневых задач. Всего было поражено 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области», – сказал Конашенков.

Также представитель минобороны РФ сообщил, что Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская – Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил. Также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 111 вертолетов, 609 беспилотных летательных аппаратов, 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»