В ООН заявили о формировании команды для эвакуации гражданских с «Азовстали»

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в среду, 27 апреля, заявил, что Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду для эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Хак также сказал, что представители ООН уже связались с Москвой и Киевом для подготовки этой операции, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Фархан Хак заявил: «Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Сегодня, в среду, у нас велось обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения. Условия для начала эвакуации с «Азовстали» пока не обеспечены, контакты с властями России и Украины продолжаются.

«Мы делаем все возможное для скорейшего движения вперед. На «Азовстали» была определенная военная деятельность. Надо удостовериться, что она прекращена и ситуация обстоит таким образом, что мы можем доставить людей в безопасность. Пока таких условий на земле нет», – сказал зам. официального представителя генсека ООН.

Фархан Хак также сообщил, что подготовка операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может растянуться на несколько дней.

«Нам необходимо несколько дней для подготовки этой невероятно сложной операции. Эти усилия предпринимаются прямо сейчас. В ООН осознают необходимость продвигаться как можно быстрее», – заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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