Минобороны РФ: Киев продолжает готовить провокации

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в среду, 27 апреля сообщил, что киевский режим не прекращает попытки провокаций с целью обвинения российских сил в «военных преступлениях».

На брифинге генерал-полковник Мизинцев заявил, что украинскими боевиками подготовлена очередная циничная постановка: «Фейк с гибелью якобы гражданских лиц в результате сфабрикованного «российского обстрела» подготовили украинские специалисты по информоперациям. Для постановочных съемок приглашены представители украинских и западных информагентств, в том числе США, Великобритании и Польши».

«В Лисичанске к центральному рынку, обстрелянному украинскими подразделениями, свозится разбитая техника, доставляются тела украинских военнослужащих, переодетых в гражданскую одежду», – сообщил Михаил Мизинцев.

Начальник НЦУО РФ также заявил: «Заранее предупреждаем Запад, что этот и другие подобные кровавые фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется распространять в СМИ и в интернете».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»