Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 27 апреля сообщил, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения.

Генерал-полковник Мизинцев рассказал, что в качестве опорного пункта в городе Константиновка Донецкой Народной Республики в городской больнице на проспекте Ломоносова оборудован госпиталь для военнослужащих ВСУ.

«При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», – сказал Мизинцев.

Также представитель минобороны сообщил, что в Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехника и огневые позиции артиллерии.

«Эти и другие подобные факты, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организацией здравоохранения», – сообщил начальник НЦУО РФ.

Обращаясь к мировому сообществу, генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил: «В очередной раз призываем все международные организации и в первую очередь Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях».

Москва, Иван Бабурин

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