Байден запросит еще 33 миллиарда для Украины

Президент США Джо Байден намерен сегодня, 28 апреля, выступит с речью о ситуации на Украине, во время которой намерен дополнительно запросить у Конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины, – сообщает РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

Сообщается, что новый запрос президента США о финансировании для Украины будет включать 20 миллиардов на военную помощь, 8,5 миллиардов – на экономическую и 3 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.

Вашингтон, Иван Бабурин

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