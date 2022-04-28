Премьер-министр Швеции: У нас появилось параллельное общество

Глава кабинета министров Швеции Магдалена Андерссон в четверг, 28 апреля, заявила, что иммиграционная политика страны оказалась провальной, усилился бандитизм, – сообщает газета Svenska Dagbladet.

«Разделение зашло так далеко, что в Швеции появилось параллельное общество. Мы живем в одной стране, но в совершенно разных реалиях. В стране процветают исламизм и правый экстремизм», – заявила Андерссон шведскому изданию.

Шведский премьер-министр также сказала, что в стране намерены создать местные советы по борьбе с преступностью в частности среди молодежи, которые будут сотрудничать с полицией.

По информации шведских СМИ, иммигранты в Швеции на сегодняшний день составляют пятую часть населения, при этом огромный наплыв наблюдался в течение последних двух десятилетий.

Стокгольм, Иван Бабурин

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