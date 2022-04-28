Байден: «Мы не нападаем на Россию, мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии»

Президент США Джо Байден во время выступления с речью о ситуации на Украине заявил, что Соединенные Штаты не атакуют Россию на Украине, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию выступления президента США.

Сообщается, что в ходе выступления Байден заявил: «Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине. Мы не атакуем Россию. Мы помогаем Украине».

При этом, глава американского государства отметил, что объявленная помощь Украине не «обойдется дешево» и заявил, что попросил Конгресс как можно быстрее одобрить выделение дополнительных средств на помощь Украине.

«Я только что подписал запрос в конгресс США о выделении критически важной поддержки для обеспечения безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине», – заявил Джо Байден в ходе своего выступления в Белом Доме и добавил, что отрицает, что ситуация вокруг Украины уже фактически превратилась в опосредованный конфликт между РФ и НАТО.

При этом Байден заявил, что США будут продолжать поставлять оружие Украине, пока Россия ведет специальную операцию.

«Поставки идут с высокой скоростью», – сказал президент США.

Также президент США заявил, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий санкций.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»