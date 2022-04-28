В США считают, что Иран сократил время до создания ядерного оружия до нескольких недель

Госсекретарь США Энтони Блинкен на сессии сенатского комитета по международным отношениям заявил, что Иран до нескольких недель сократил время, необходимое для получения материалов для создания ядерного оружия, – сообщает издание АА.com.

Издание пишет, что Блинкен заявил, что по его информации, до выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Иран отделял от наработки ядерного материала, пригодного для создания одного боезаряда, «год или больше».

«Согласно имеющейся в открытом доступе информации, это дело недель», – сказал госсекретарь США на сессии сенатского комитета.

Следует напомнить, что в 2018 году США вышли из «ядерной сделки» с Ираном – соглашения о том, что Тегеран не будет создавать атомную бомбу в обмен на снятие санкций. Однако 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп расторг Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

В свою очередь, власти Ирана в 2019 году объявили о планах существенно увеличить объемы производства низкообогащенного урана, необходимого для создания оружия, а в сентябре 2021 появилась информация о том, что иранские ученые ускорили обогащение урана с помощью центрифуги.

Вашингтон, Иван Бабурин

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