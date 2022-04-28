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Четверг, 28 апреля 2022, 22:29 мск

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США рассматривают возможность конфискации активов Центробанка РФ

Фото: pixabay.com

Госсекретарь Энтони Блинкен в четверг, 28 апреля, во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил, что Юристы администрации США изучают возможность конфискации блокированных в связи с санкциями Запада активов ЦБ РФ, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, может ли администрация США рассмотреть возможность конфискации не только активов российских бизнесменов, против которых были введены санкции, но и Центрального банка России, Блинкен сказал: «Если говорить коротко, то да. И это один из тех вопросов, который мы попросили рассмотреть наших юристов: какие полномочия потенциально будут нужны, чтобы изъять эти активы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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