Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг, 28 апреля, на брифинге заявил, что «боевики националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века».

Представитель минобороны рассказал, что украинские националисты в Харькове и Одессе разместили тяжелое вооружение и оборудовали огневые позиции в школах и жилых домах.

«В Харькове, в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и 145, в лицее № 161 – и в Одессе, в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40 неонацисты, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение», – сообщил генерал-полковник Мизинцев.

Также Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты продолжают готовить провокации о «злодеяниях российских войск».

«В городе Лимане ДНР украинские военные обстреливают жилые кварталы. При этом журналисты украинских и западных СМИ осуществляют видеосъемку разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Отснятый материал предназначен для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы «злодеяниях российских военных», которые в ближайшее время планируется широко распространить в западных СМИ и на Интернет-ресурсах» – заявил генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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