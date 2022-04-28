Президент Молдавии назвала георгиевскую ленту символом войны

Президент Молдавии Майя Санду в четверг, 28 апреля, заявила, что георгиевская лента стала «символом войны», поэтому властям Молдавии пришлось ее запретить ради безопасности молдавского общества, – сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rlive

В эфире телеканала Санду сказала: «Георгиевская лента не была символом победы до 2009 года. К сожалению, она стала символом войны, поэтому нужно было ее запретить. Недопустимо, чтобы в Молдавии некоторые граждане ходили со знаками войны и продвигали войну, мы защищаем безопасность наших граждан, поэтому нужно было принимать этот закон».

При этом, молдавский президент сказала, что запрет георгиевской ленты никак не скажется на праздновании Дня Победы, что необходимо чтить память людей, которые отдали жизнь за мир.

Майя Санду также заявила, что 9 мая в Молдавии объявлен выходным днем, чтобы люди отметили День Победы, и призвала «сплотиться вокруг мира, который нужен всем странам».

Напомним, что в Молдавии запрет георгиевской ленточки и символов V и Z вступил в силу 20 апреля.

Кишинев, Иван Бабурин

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