Зеленский заявил о готовности к переговорам об эвакуации гражданских с «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 апреля на совместной пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщают СМИ.

На совместной пресс-конференции с генсеком ООН Зеленский заявил: «Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали» и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей и рассчитывает на поддержку ООН».

Ранее сегодня вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев начинает разработку гуманитарной операции по эвакуации заблокированных в «Азовстали» мирных граждан. Параллельно с этим сообщалось, что координатор ООН на Украине выехала в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя.

Напомним, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским прошли интенсивные обсуждения эвакуации из Мариуполя, но раскрывать деталей и сроков эвакуации не будет, чтобы не сорвать ее

Во вторник, 26 апреля, в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Как сообщало РИА Новости, позже Офис генсека утверждал, что Путин на встрече с Гутеррешем «в принципе» согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с «Азовстали» на встрече Путина и Гутерреша не было.

Киев, Иван Бабурин

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