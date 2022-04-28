В США с перевесом в 15 голосов принят закон о ленд-лизе для Украины

Закон о ленд-лизе для Украины с перевесом в 15 голосов приняла Палата представителей Конгресса США: «За» проголосовали 220 членов Палаты представителей, «против» – 205, – сообщает в Twitter Палата представителей Конгресса США.

Сообщается, что принятый закон после подписание его Джо Байденом существенно облегчает поставки оружия на Украину. Акт о ленд-лизе дает президенту США полномочия помогать стране, чья оборона признается жизненно важной для его страны, без предварительной оплаты.

После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

Сенат США 7 апреля был принят законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки на Украину. Этот законопроект временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны, если предметы обороны предназначены для правительства Украины или правительств других стран Восточной Европы, пострадавших от специальной военной операции России на Украине.

Вашингтон, Иван Бабурин

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