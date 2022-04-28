В Кремле не видят темы для переговоров об эвакуации людей с «Азовстали»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 28 апреля, заявил, что Кремль не видит темы для переговоров по ситуации вокруг металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, – сообщает ТАСС.

Представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Зеленского о готовности к неотложным переговорам об эвакуации людей из «Азовстали».

«Президент сказал вполне ясно – гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь. Что может быть темой для переговоров в этом случае?» – заявил Песков.

Напомним, что ранее Зеленский в четверг на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил о готовности Украины к немедленным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали».

Москва, Иван Бабурин

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