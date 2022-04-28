Минобороны Китая обвинило США и Японию в нагнетании истерии вокруг вымышленной «китайской космической угрозы»

Официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй в четверг, 28 апреля, обвинил США и Японию в фабрикации измышлений о так называемой «китайской космической угрозе», – сообщает Синьхуа.

Тань Кэфэй заявил: «В последние годы Соединенные Штаты, руководствуясь мышлением времен «холодной войны», продолжают продвигать милитаризацию космического пространства, формируют космическое командование, занимаются разработкой и развертыванием наступательного космического вооружения».

«Будучи страной с наибольшим числом спутников, США уже долгое время сопротивляются установлению контроля над вооружениями в космосе», – сказал представитель минобороны Китая.

Тань Кэфэй также отметил, что Япония наряду с США ускоряет процесс военного строительства в космосе, и указал, что действия двух стран «усиливают угрозу милитаризации космического пространства и гонки вооружений в космосе, что негативно сказывается на глобальной стратегической стабильности».

Тань Кэфэй подчеркнул, что Китай привержен мирному использованию космического пространства и готов укреплять международное сотрудничество в освоении космоса.

«Пропаганда «китайской космической угрозы» – это предлог для США и Японии, чтобы добиться господства в космосе», – заявил представитель минобороны КНР.

Пекин, Иван Бабурин

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