Во время парада Победы над Красной площадью самолеты пролетят в форме буквы Z

Министерство обороны России в своем телеграм-канале показало на схемах и перечислило, в каком порядке на параде Победы по Красной площади будут идти пешие расчеты, двигаться техника и лететь авиация.

Впервые на параде Победы 8 истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в виде буквы Z в поддержку участников специальной военной операции на Украине.

Всего авиационная часть военного парада будет представлена 77 самолетами и вертолетами – по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

В небе над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» в паре с воздушным танкером Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, дальние бомбардировщики Ту-22М3, воздушный пункт управления Ил-80, а также вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26.

Завершат воздушную часть парада традиционно девять самолетов пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в построении «кубинский бриллиант» и 6 штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского триколора.

«Всего по главной площади страны в День Победы пройдут 33 пеших расчета», – сообщается в телеграм-канале российского миноброны.

Пешие расчеты будут представлены военнослужащими всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, участниками Всероссийского юнармейского движения, курсантами и воспитанниками военных образовательных учреждений, а также представителями других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества.

В состав механизированной колонны на параде Победы в Москве этом году будет насчитывать 131 единицу техники, среди которых – танки Т-14 «Армата», Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2 «Бережок», БМП-3, бронемашины «Тайфун-К», «Тайфун-ВДВ», «Тигр-М», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», комплексы ПВО С-400, «Бук-М3» и «Тор-М2», пусковые установки ПГРК «Ярс», робототехнические комплексы «Уран-9», а также другая современная техника Российской Армии.

Традиционно возглавит механизированную колонну лучший танк Великой Отечественной войны легендарный Т-34-85.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»