Украина начала военные учения на границе с Приднестровьем

Горсовет Подольска Одесской области в четверг, 29 апреля, сообщил, что недалеко от города ВСУ начали военные учения по слаживанию боевых действий, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что учения продлятся до 30 апреля и что это может быть связано с обострением в Приднестровье.

Следует отметить, что Подольск (бывший Котовск) находится всего в 17 километрах по прямой от села Колбасна в Приднестровье, где в последнее время наблюдается обострение ситуации.

Также надо обратить внимание, что в Колбасной расположены крупнейшие военные склады Европе – сюда свозилось вооружение, техника и боеприпасы во время вывода советских войск из стран Варшавского договора в начале 90-х годов прошлого века. Охраняет склады контингент российских миротворцев.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»