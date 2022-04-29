Польша жалуется, что ЕС не выделил «ни цента» для помощи украинским беженцам

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, 29 апреля, заявил, что Польская и Чешская республики намерены обратиться к Еврокомиссии за средствами, чтобы помочь странам справиться с наплывом беженцев с Украины, пишет украинское издание Страна.ua.

Сообщается, что Моравецкий сказал: «Польша открыла свои двери и сердца двум с половиной миллионам украинцев, спасающимся от войны, а также помогает раненым украинским солдатам. На это нам необходимы деньги, а Евросоюз, однако, пока не выделил Варшаве на эти цели ни единого цента».

По данным Страны.ua.количество беженцев, выехавших с Украины с начала специальной военной операции России, по состоянию на 23 апреля составило 5 186 744 человека.

Варшава, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»