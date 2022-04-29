На параде в Иране были продемонстрированы новые баллистические ракеты

Две новые баллистические ракеты на параде в честь Дня Кудса в Тегеране продемонстрировал в пятницу, 29 апреля, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, – сообщает Синьхуа со ссылкой на иранское информационное агентство.

Сообщается, что КСИР продемонстрировали ракету Emad-3, которая является новой версией иранских баллистических ракет «земля-земля» семейства Emad.

«Сконструированная в воздушно-космических войсках КСИР Emad-3 – это первая ракета большой дальности полностью отечественной разработки. Она дает возможность управления и контроля вплоть до поражения цели», – сообщает Синьхуа.

Другая, представленная на шествии в честь Дня Кудса, твердотопливная ракета Kheibar Shekan с дальностью полета 1450 км относится к третьему поколению иранских ракет большой дальности. Эта тактическая ракета обладает значительной маневренностью и скоростью при поражении целей, благодаря высокой маневренности она способна преодолевать системы противоракетной обороны.

Следует отметить, что День Кудса отмечается ежегодно в последнюю пятницу священного мусульманского месяца Рамадан в Иране и некоторых арабских странах как день солидарности с борьбой палестинского народа.

Тегеран, Иван Бабурин

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