Мария Захарова: «Батареи просят инфоогня!»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем телеграм-канале прокомментировала очередное предупреждение от Youtube в адрес российского внешнеполитического ведомства.

«Youtube продолжает свой поход против свободы слова и любых альтернативных западным точек зрения. Получили уже второе предупреждение (см. первое) от корпорации Google, владеющей сервисом. На этот раз «комитет цензуры» американского IT-гиганта не устроил мой брифинг от 6 апреля. Только вдумайтесь, заблокированным оказалось мероприятие официального представителя Министерства иностранных дел с участием российских и зарубежных СМИ, в ходе которого были озвучены российские внешнеполитические позиции по широкому кругу вопросов», – пишет Захарова.

В ответ на указание «причин» от Youtube – «за нарушение правил сообщества» представитель министерства задается вопросом: «Может, нам с такой же формулировкой отказать в аккредитации паре журналистов из США? В качестве асимметричной меры» и продолжает, – «Вангую. Отключат канал МИД в YouTube – кто-то из CNN поедет домой. И из ВВС тоже».

«И обращаюсь к ответственным в России за наше IT-развитие – ускорьте, пожалуйста, импортозамещение. Батареи просят инфоогня!», – заключает своей комментарий Мария Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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