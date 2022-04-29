Минобороны РФ: Ракетные войска за день уничтожили установку «Бук М-1», вертолет и шесть беспилотников ВСУ

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 29 апреля, сообщил, что в течение дня ракетными войсками поражены три военных объекта Украины.

Конашенков сообщил, что «в районе Адавмовка уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также вертолет Ми-24 воздушных сил Украины на площадке в районе Чугуева. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка».

«В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское», – рассказал на брифинге Игорь Конашенков.

Также представитель минобороны сказал: «Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное поле, радиолокационная станция в районе Печенеги.

Генерал-майор Конашенков рассказал журналистам, что «оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. В том числе: пять взводных опорных пунктов, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Северодонецк, Червонное и Белогорье».

«Артиллерийскими подразделениями поражены: пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения», – сообщил представитель министерства обороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 640 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2646 танков и других боевых бронированных машин, 305 установки реактивных систем залпового огня, 1184 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2475 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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