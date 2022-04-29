После гибели американца в рядах ВСУ Белый дом призвал своих граждан не ездить на Украину

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу призвала граждан США отказаться от поездок на Украину и не участвовать там в боевых действиях.

Такое заявление Псаки сделала, комментируя гибель на Украине американского наемника Вилли Джозефа Кансела, служившего в частной военной компании.

«Мы знаем, что люди хотят помочь, но мы призываем американцев найти другие способы это сделать вместо того, чтобы ездить на Украину и воевать там. Это зона боевых действий. В течение уже нескольких месяцев наш совет заключается в том, что американцы не должны ездить на Украину ни по каким причинам», – добавила представитель Белого дома.

Следует отметить, что сегодня в Пентагоне заявили, что США не пользуются услугами частных военных компаний на Украине.

«Убитый на Украине американец не имел отношения к ВС США», заявили в американском минобороны.

В свою очередь в пятницу, 29 апреля, в эфире CNN мать 22-летнего гражданин США Вилли Джозефа Кансела, сообщила, что завербованный частной военной компанией (ЧВК) погиб на Украине. Его тело до сих пор не обнаружено.

В эфире телеканала женщина рассказала, что ее сын, бывший морской пехотинец, после вербовки был направлен в Киев. Произошло это, по ее словам, в начале марта. Кансел входил в группу, где уже были наемники из разных стран. Они должны были помогать подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

Напомним, что накануне в МИД России сообщили, что на территории Украины находятся порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран.

Вашингтон, Иван Бабурин

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