Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 29 апреля, сообщил, что украинские вооруженные формирования, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», не прекращают использовать объекты гражданской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения.

Михаил Мизинцев рассказал, что в Святогорске Донецкой Народной Республики «боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры. В обители находятся более 100 гражданских лиц, среди которых священнослужители, послушники, беженцы»

Также, начальник НЦУО РФ сообщил, что «в городе Краматорске Донецкой Народной Республики в многоквартирных домах на улицах Героев Украины и Королева на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах».

Москва, Иван Бабурин

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