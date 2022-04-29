Минобороны РФ: Киев готовит очередную провокацию

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 29 апреля, сообщил, что киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных Сил России перед мировой общественностью.

Генерал-полковник Мизинцев рассказал журналистам, что вблизи водозабора хозяйственно-питьевого снабжения в населенном пункте Пискуновка Донецкой Народной Республики военнослужащими ВСУ развернута артиллерийская батарея в составе трех гаубиц Д-30. Задача батареи спровоцировать ответный огонь со стороны Вооруженных Сил России по водозабору, при уничтожении которого без водоснабжения останется 27 населенных пунктов с общей численностью более 15 тыс. человек.

«Эту циничную провокацию киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы бесчинствах по отношению к мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации», – заявил представитель российского минобороны..

По словам Михаила Мизинцева, «такие действия и провокации киевского режима, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права».

Москва, Иван Бабурин

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