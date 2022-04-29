Сергей Лавров: Цель спецоперации – защита гражданского населения на востоке Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 29 апреля, заявил, что цели специальной военной операции России на Украине состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для России, – сообщает телеканал Аль-Арабия.

В интервью телеканалу Лавров сказал: «Наша цель защитить эти две республики. Они были под ударами украинского режима в течение долгих восьми лет. Когда в 2014 г. произошел переворот, они сказали, что они не хотят иметь ничего общего с людьми, которые пришли к власти незаконным путем и попросили оставить их в покое. …Они были объявлены террористами, и была начата террористическая операция лидерами путча, которые захватили власть силовыми незаконными методами».

«В течение долгих восьми лет люди были жертвами украинской агрессии. Было убито 13 тыс. человек гражданского населения, разрушена инфраструктура. Цель нашей операции объявлена открыто – защитить эти две республики и убедиться, что никакая угроза не будет исходить от украинской территории для безопасности этих людей и для безопасности Российской Федерации», – заявил глава МИД России.

Москва, Иван Бабурин

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