Сергей Лавров: Гуманитарные коридоры на «Азовстали» игнорируются украинскими ультранационалистами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 29 апреля, заявил, что нет никакой необходимости в том, чтобы кто-то оказывал помощь в открытии гуманитарных коридоров, – сообщает телеканал Аль-Арабия.

В интервью телеканалу Лавров сказал: «Нет никакой необходимости в том, чтобы кто-то оказывал помощь в открытии гуманитарных коридоров. Есть только одна проблема. Гуманитарные коридоры, о которых ежедневно объявляют, игнорируются украинскими ультранационалистами, которые сидят в сталелитейном заводе на окраине Мариуполя. Киевский режим либо не приказывает им отпускать мирных жителей, если там есть гражданские лица, либо не может указывать им, что делать, и не имеет над ними никакой власти».

Москва, Иван Бабурин

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